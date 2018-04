Carpi vence Empoli e rebaixa Verona à segunda divisão do futebol italiano A sobrevida que o lanterna Verona conquistou com a vitória sobre o Milan nesta segunda-feira durou poucas horas no Campeonato Italiano. Foi só o tempo de o Carpi vencer o Empoli por 1 a 0, em casa. O triunfo rebaixou o Verona para a segunda divisão do futebol italiano.