"Carrasco" de Pelé: 44 anos de mágoa Uma mágoa convive com o ex-lateral-esquerdo Ari Clemente há 44 anos. Jogador duro, do tipo que marcava o adversário na base da raça, ele carrega desde 1958 o estigma de quase ter tirado Pelé da Copa do Mundo da Suécia. O incidente poderia ter mudado o rumo da carreira do jogador que se tornaria o Rei do Futebol e, posteriormente, o Atleta do Século, e cuja mostra sobre sua a carreira (Pelé, A Arte do Rei) foi aberta ontem ao público no Museu de Arte de São Paulo (Masp). Leia mais no Estadão