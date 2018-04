Carrasco do São Paulo na Libertadores vai defender Colômbia no Rio-2016

As duas atuações de gala do atacante Miguel Borja contra o São Paulo, na semifinal da Copa Libertadores, não passaram despercebidas pelo técnico Carlos Restrepo, da seleção olímpica da Colômbia. Nesta quinta-feira, o jogador do Atlético Nacional, de Medellín, foi incluído na lista de convocados colombianos para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Borja, de 23 anos, marcou quatro gols sobre o time paulista. Dois no jogo de ida, no Morumbi, e mais dois na partida da volta, na noite desta quarta-feira, em Medellín. Com o placar agregado de 4 a 1, o Atlético Nacional eliminou o São Paulo da Libertadores.

Contratado recentemente pelo Palmeiras, o zagueiro Yerry Mina ficou de fora da lista. Ele se machucou no clássico com o Santos, nesta terça. Mina foi o autor do gol palmeirense no empate por 1 a 1, no Allianz Parque. No entanto, sentiu uma lesão muscular na coxa esquerda ainda na etapa inicial. Por essa razão, foi vetado da convocação.

Entre os nomes mais famosos na convocação colombiana estão os atacantes Teo Gutiérrez e Dorlán Pabón. O primeiro tem passagem pelo River Plate, da Argentina, e defende agora o Sporting, de Portugal. E Pabón jogou pelo São Paulo há dois anos. Atualmente veste a camisa do Monterrey, do México.

Confira a lista de convocados da seleção da Colômbia:

Goleiros: Cristian Bonilla (Atlético Nacional) e Luis Hurtado (Deportivo Cali);

Defensores: Felipe Aguilar (Atlético Nacional), Deivy Balanta (Atlético Junior), William Tesillo (Santa Fé), Helibelton Palacios (Deportivo Cali), Déiver Machado (Millonarios) e Cristian Borja (Santa Fé);

Meio-campistas: Sebastián Pérez (Atlético Nacional), Jefferson Lerma (Levante-ESP), Wílmar Barrios (Deportes Tolima), Andrés Rentería (Santos Laguna-MEX), Kevin Balanta (Deportivo Cali) e Andrés Felipe Roa (Deportivo Cali);

Atacantes: Harold Preciado (Deportivo Cali), Teófilo Gutiérrez (Sporting-POR), Miguel Borja (Atlético Nacional) e Dorlan Pabón (Monterey-MEX).