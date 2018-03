Carrasco é demitido da seleção uruguaia Juan Ramón Carrasco foi demitido nesta terça-feira do comando técnico da seleção do Uruguai. Ele não resistiu à derrota por 3 a 0 para a Venezuela, quinta-feira passada, pelas Eliminatórias do Mundial. Gregorio Pérez e Jorge Fossati, que é o treinador da Liga Deportiva Universitaria, estão cotados para substituir Carrasco, terceiro técnico a ser demitido na fase de classificação sul-americana.