?Carrasco palmeirense? no Sertãozinho Vice-líder do Campeonato Paulista da série A-3 e com planos para garantir o acesso nesta temporada, o Sertãozinho está se reforçando. Dois novos reforços chegaram ao clube nesta quinta-feira: o zagueiro Rogério Souza, ex-ASA, e que se tornou carrasco do Palmeiras ao marcar um gol que eliminou o time paulista da Copa do Brasil. Outro reforço é o veterano atacante Nildo, de 34 anos, que já foi campeão da Taça Libertadores pelo Grêmio. Os dois reforços são velhos conhecidos do novo técnico, Pinho, que substituiu João Ricardo. O experiente Pinho estava dirigindo o Corinthians de Alagoas. Rogério já atuou pela Matonense e pelo XV de Piracicaba, enquanto Nildo também já passou por vários clubes do interior paulista. Ano passado ele disputou a Copa do Interior pelo XV de Jaú. Nesta temporada ele estava no Ananindeua, do interior do Pará. O Sertãozinho é vice-líder da Paulisteca, como é chamado o campeonato da terceira divisão, com 22 pontos ao lado do palmeiras B e do Oeste de Itápolis. O líder é o Taquaritinga, com 23 pontos. Após turno e returno o campeão garantirá o acesso à Série A-2 em 2003. O vice-campeão disputará uma vaga com o penúltimo colocado da A-2. Domingo, pela 13ª rodada, o Sertãozinho recebe em casa o Oeste, num confronto direto entre dois clubes que sonham com o título.