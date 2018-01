Carreata do Flamengo dura 5 horas Cerca de 400 torcedores acompanharam a carreata de comemoração do Flamengo pelo título da Copa dos Campeões, conquistado em Maceió, na quarta-feira. Os rubro-negros atravessaram ruas da zona sul e do centro, saudados em todos os trechos do percurso. A festa, que começou no Santos Dumont, durou cinco horas. À frente do torcedores, estava um carro de bombeiros, onde ficou o troféu conquistado no Nordeste. Segundo organizadores, a carreata motivou uma ovação das pessoas que jogavam ?peladas? no Aterro do Flamengo, na zona sul, local que tem campos públicos. Nenhum dos jogadores, nem o técnico Zagallo estiveram presentes - todos se reapresentam na terça-feira.