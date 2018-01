Carro-bomba explode em Madri Um carro-bomba explodiu nas proximidades do estádio Santiago Bernabeu, em Madri, onde logo mais às 15h30 (de Brasília) se enfrentam Real Madrid e Barcelona, em partida válida pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa. De acordo com as primeiras informações, a explosão teria danificado pelo menos outros 10 carros. As autoridades espanholas ainda não têm registros de mortes e por enquanto nenhum grupo terrorista reivindicou a autoria da atentado.