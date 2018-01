Carro quebrado faz Taffarel se aposentar A carreira de Taffarel chega ao fim. O goleiro tetracampeão do mundo afirmou ao jornal Il Messaggero, de Roma, que pendura as chuteiras, aos 36 anos. A decisão veio de forma insólita: na quarta-feira, ia para Empoli, assinar contrato com o time local, mas seu carro quebrou no meio do caminho. Enquanto estava à espera de guincho, chegou à conclusão de que deveria parar com a vida cigana. "O destino quis me mostrar que era o momento de ficar próximo da família", afirmou o titular do Brasil nas Copas de 90, 94 e 98. "Não tenho nada contra o Empoli. Ao contrário, espero que encontre um goleiro e que fique na Série A por muito tempo ainda", sustentou Taffarel, em conversa com o diretor de futebol Giuseppe Vitale. "Mas recebi um sinal que não posso ignorar. Melhor parar." Taffarel estava sem clube desde junho, quando terminou seu vínculo com o Parma. Na terça-feira, havia fechado acordo com o Empoli (lanterna da Série A, com 1 ponto, ao lado de Modena e Ancona) de contrato até junho de 2004. Na quarta-feira, antes das 7 da manhã, saiu de casa para apresentar-se ao novo clube, quando teve problema com sua BMW. A primeira reação foi a de ligar para o Empoli e avisar que se atrasaria. Em seguida, ligou outra vez e disse que era melhor "aposentar-se". Se não mudar de idéia...