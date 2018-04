Cartão vermelho de capitão do Manchester City é retirado A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) aceitou um recurso do Manchester City e retirou um cartão vermelho aplicado ao zagueiro Vicent Kompany, capitão do atual campeão inglês. Assim, o jogador belga está liberado para defender a equipe nos próximos compromissos do futebol nacional.