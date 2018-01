Cartaz contesta título do Corinthians Um outdoor foi colocado numa avenida na zona sul da capital paulista e, para quem acompanhou o Campeonato Brasileiro de Futebol, sugere que o título do Corinthians tenha sido ganho com a ajuda da arbitragem. No outdoor, que tem um fundo em vermelho e o desenho de um apito, está escrito: "Na comemoração do título, não faltou o apito. Uma lembrança da torcida colorada." O cartaz foi fixado numa placa de publicidade localizada na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no sentido Jabaquara, 4 quarteirões após o cruzamento com a Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, no Brooklin, zona sul da capital paulista.