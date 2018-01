Cartões amarelos preocupam o São Paulo no Paulista Já classificado para a segunda fase e com poucas chances de mudar de posição na tabela do Campeonato Paulista, o São Paulo encara o Barueri no domingo, às 18h10, em Sorocaba. Mas está enganado quem acha que a partida não vale nada para os são-paulinos. Já pensando nas semifinais, a preocupação do técnico Muricy Ramalho e dos seus comandados é com os cartões amarelos, já que eles não serão zerados nas finais da competição. Assim, apesar da vontade de escalar um time reserva no domingo, Muricy deve colocar em campo todos os jogadores que estão pendurados com dois cartões amarelos - casos de Rogério Ceni, Josué, Richarlyson e Souza. O objetivo é claro: forçar o terceiro amarelo para ficar de fora da partida contra o Marília, na última rodada, e voltar ?zerado? nas semifinais. ?Esses jogadores entrarão em campo, mas acho que não estarão todos juntos ao mesmo tempo. Deve haver um revezamento?, explicou Muricy, após o treino desta sexta-feira. Embora o técnico prefira não insistir no assunto, fica claro nas declarações dos jogadores que essa é uma das maiores preocupações nessa reta final de Paulistão. ?Não vou jogar pensando nisso, até porque é difícil forçar o cartão, já que o árbitro já sabe quem está pendurado. Mas se tiver que tomar, será naturalmente. Claro que, se o juiz der uma forcinha, melhor?, brincou o volante Richarlyson. ?Mas se não sair, paciência.? Dos jogadores pendurados no elenco são-paulino, o único que não deve entrar em campo no domingo é o atacante Marcel, que está contundido. Além dos cartões, Muricy irá considerar o aspecto físico para definir o time que enfrenta o Barueri. Enquanto alguns jogadores ficarão de fora para descansar, outros como Jorge Wagner, Fredson e o próprio Richarlyson jogam para ganhar ritmo de jogo. Afinal, os três recuperaram-se recentemente de contusões. ?Estou me recuperando de contusão e preciso readquirir ritmo de joga e forma física. Quanto mais jogar, mais rápido conseguirei isso", explicou o meia Jorge Wagner, que após um mês parado devido a uma torção no tornozelo esquerdo, voltou - e bem - contra o Palmeiras, no último domingo. O jogador, que foi contratado junto ao Bétis, no início do ano, havia feito apenas uma partida antes da contusão. Situação parecida é a de Fredson. Assim como Jorge Wagner, o volante também estava jogando na Espanha (Espanyol) e veio com a temporada já em andamento. Após poucas partidas, sentiu lesão na coxa. ?O Fredson está parado há um bom tempo e, agora que se recuperou, precisa jogar para adquirir rapidamente o ritmo de jogo?, avisou Muricy.