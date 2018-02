Cartões ameaçam 8 da Venezuela Oito dos 22 jogadores da Venezuela estão pendurados e poderão ficar de fora do jogo contra o Brasil se levarem mais um cartão amarelo na partida do próximo sábado contra o Paraguai, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2006. Além do meia Juan Arango, um dos destaques da equipe, os outros jogadores pendurados são os defensores Leonel Vielma, Jorge Rojas, Luis Vallenilla e os meios-campo Luis Vera, Miguel Mea Vitali, Andreé González e Leopoldo Jiménez. A única vantagem da seleção comandada pelo técnico Richard Páez é que todos os goleiros e atacantes estão ?limpos?. Mesmo assim, o treinador preferiu chamar mais jogadores para ter nomes para compor o grupo quando enfrentar o Brasil no dia 12 de outubro, na cidade de Belém.