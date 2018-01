Cartões de Carlos Alberto preocupam A vitória contagiou a torcida. E a festa no Pacaembu só não foi completa porque Carlos Alberto está fora do clássico de domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro. O meia, que já tinha levado o terceiro cartão amarelo aos 6 minutos do segundo tempo, na jogada seguinte levou vermelho e já levantou um ponto de interrogação na cabeça de Tite. O técnico quer saber por que o meia recebeu cartão amarelo nos quatro jogos que fez pelo Corinthians (três pelo Paulista e um pela Copa do Brasil). Óbvio que isso será conversado entre quatro paredes, nesta sexta-feira, na reapresentação da equipe, às 9h, no Parque São Jorge. Mas, o técnico já está preocupado e quer avaliar a situação antes que o problema ganhe maiores proporções. Apesar do senão, a festa no Pacaembu foi grande. E a torcida parece ter descoberto outro ídolo: Dinelson, autor do segundo gol. Para confirmar a boa fase, o desafio é vencer o Santos. É quase certa a volta de Gil, recuperado de contratura muscular, mas o zagueiro Sebastian Dominguez ainda não estréia, por falta de documentação.