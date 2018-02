Cartões deixam corintianos em alerta Três jogadores do Corinthians vão para a final do Campeonato Paulista, neste domingo, contra o São Paulo, em estado de alerta. O zagueiro Anderson, o meia Leandro e o atacante Gil estão ?pendurados? com dois cartões amarelos e deverão tomar cuidado para não desfalcarem o time no segundo confronto. ?Sem dúvida, vamos te de entrar com cuidado extra, mas não estou muito preocupado pois sei que não sou um jogador desleaL?, disse nesta sexta-feira o zagueiro Anderson, ao final do treino da manhã. ?Estou há sete jogos sem tomar cartão e não posso nem pensar em tomar agora. Não quero de jeito nenhum ficar de fora da decisão?, acrescentou o zagueiro. Leandro está conformado e garante que não vai mudar seu comportamento em campo. ?Vou entrar de mesmo jeito que fiz até agora. Se para evitar um gol for preciso tomar cartão, eu prefeito levar cartão?, afirmou o jogador. O atacante Gil acha que as chances de receber um novo amarelo no domingo são pequenas. Lembra que com a entrada de Jorge Wagner no meio-de-campo, se viu menos obrigado a marcar e, assim, acredita que terá menos chances de ser envolvido em jogadas mais duras. ?Com ele (Jorge Wagner) em campo, eu posso cercar mais. Não preciso entrar muito duro?, explica.