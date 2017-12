Cartões preocupam Holanda para jogo contra a Argentina Às vésperas do jogo contra a Argentina, que vale o primeiro lugar do Grupo C, o técnico Marco van Basten está preocupado com os seis jogadores da Holanda que estão pendurados, com um cartão amarelo. Fazem parte da lista os laterais Van Bronckhosrt e Heitinga, os zagueiros Boulahrouz e Mathijsen, o meia Van Bommel e o atacante Robben. O treinador diz que pode poupar alguns deles, mas não revela quem. Cocu e Heitinga, que saíram da vitória contra a Costa do Marfim, na sexta-feira, reclamando de lesões, são aqueles com maiores chances de serem poupados para o jogo contra a Argentina. Se Cocu jogar, completará 100 jogos pela seleção holandesa. O recordista é o ex-zagueiro Frank de Boer, com 112. O goleiro Van der Sar, titular do time de Van Basten, igualará essa marca contra a Argentina.