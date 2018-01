Cartões preocupam Zé Teodoro Os nove jogadores pendurados no Rio Branco com um cartão amarelo têm sido a maior preocupação do técnico Zé Teodoro para o jogo contra o São Caetano. Djair, Anaílson, Sérgio Lobo, Marcinho, Wilton, Luiz Carlos, Gilmar Lima, Alexandre Chagas e Silas são jogadores que estão com um cartão amarelo acumulado. Mesmo sendo vice-líder e estando praticamente classificado, o treinador quer que seus jogadores evitem ao máximo receber o segundo cartão amarelo. "São jogadores importantes para o time e não poder contar com eles é ruim. Temos um bom elenco, mas sempre é bom contar com todos", afirma. Mesmo com o excesso de jogadores pendurados, Zé Teodoro não teme escalar os pendurados. "Corremos o risco até de não poder contar com os nove numa situação diferente. Mas não vou deixá-los de fora de um jogo só por causa disso. Nós apenas pedimos a eles que tomem cuidado", diz. Os jogadores também prometem evitar problemas. "Vamos tomar cuidado, mas não é por causa disso que vamos aliviar", diz o zagueiro Luiz Carlos. Outro fator que todos no clube garantem não estar esquentando a cabeça é quanto aos números. De acordo com as estatísticas, o time está com 94% de chances de classificação. "Na teoria ajuda. Na prática temos que mostrar nosso futebol e vencer as três partidas que faltam", dispara Zé Teodoro. Com 23 pontos o Rio Branco é o vice-líder da Série A-1 do Campeonato Paulista e faz a melhor campanha de sua história. No próximo domingo o time viaja ao Grande ABC para enfrentar o São Caetano, concorrente direto na briga por uma das quatro vagas para a semifinal da competição.