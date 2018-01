Cartola amplia escândalos em Portugal Os escândalos de corrupção no futebol português ganharam mais um ingrediente nesta sexta-feira, com as fortes declarações do presidente do Sporting, Antonio Dias da Cunha. Segundo o dirigente, o futebol português está sendo castigado por operações de dinheiro sujo e é necessário que a justiça inicie urgentemente uma rigorosa investigação a respeito. "Existe muita caixa-preta, muita contabilidade duvidosa e muito dinheiro sujo", disse ele, em declarações transmitidas pela rádio TSF. No dia 15 de dezembro, o presidente do Vitória de Guimarães, Antonio Pimenta Machado, foi preso acusado de desviar cerca de U$ 450 mil, na transferência do zagueiro Fernando Meira para o Benfica, em 2000. Pimenta Machado negou as acusações e foi libertado depois de pagar a fiança recorde de U$ 1 milhão. Pouco depois disso, um membro da justiça portuguesa declarou que a prisão de Pimenta Machado era apenas a ponta de um iceberg, sugerindo que a corrupção estava disseminada em praticamente todos os clubes do país. O presidente da Liga reagiu e ameaçou suspender o campeonato nacional e a construção dos estádios para a Eurocopa 2004 se o representante do judiciário não oferecesse provas do que estava denunciando.