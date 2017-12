Cartola do Chievo furioso com tribunal O presidente do Chievo Verona, Luca Campedelli, classificou de ?vergonhosa? a suspensão de seis meses (mais um de agravo) para o brasileiro Luciano Siqueira de Oliveira, que jogava no clube com o nome de Eriberto Conceição da Silva. Na opinião do dirigente, a punição foi dura, porque o jogador ?não prejudicou a ninguém, nem houve nenhum tipo de reclamação?.