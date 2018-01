Cartola do MAC tem 2º acidente aéreo O vice-presidente do Marília Atlético Clube e presidente da American Sport, empresa que dirige o MAC, Luiz Antonio Duarte Ferreira, sofreu o segundo acidente de avião em menos de dois meses. O Cessana Citation I prefixo PT- LIY, que pertence à American Sport, que trazia Luiz Antonio, o presidente do MAC, José Roberto Duarte de Mayo e mais quatro diretores do clube teve problemas no pouso que fez no aeroporto de Marília domingo à noite, vindo de Goiânia. O piloto Arcemino Balduíno e o co-piloto Luiz Hilário Alves não conseguiram frenar o avião no final da pista e a aeronave caiu numa ribanceira poucos metros abaixo, num matagal. Sofreram ferimentos leves o piloto, co-piloto, o presidente do MAC, José Roberto Duarte de Mayo e o médico do clube, João Carlos Duarte Ferreira (irmão de Luiz Antonio). Ainda estavam no avião Wanderley Capellini e José Joaquim Della Torre Aranda, diretores do Marília Atlético Clube. Eles vinham de Goiânia, onde o MAC jogou e empatou com o Brasiliense em 1 a 1, ficando como vice-campeão da série C do campeonato brasileiro e classificado para a série B, no ano que vem. O médico João Carlos continua internado na Santa Casa de Marília e deve passar por cirurgia no joelho. No dia 7 de outubro, o presidente da American Sport, Luiz Antonio Duarte Ferreira, sofreu acidente em Santa Cruz do Sul (RS), quando o bimotor Lear Jet 60 derrapou na pista e bateu em um morro, matando o piloto Júlio Barbosa. O avião ficou destruído.