Cartola espanhol é condenado à prisão O presidente do Atlético de Madrid, Jesus Gil, foi condenado nesta sexta-feira por um tribunal espanhol a três anos e meio de prisão, por apropriação indébida e fraude. O tribunal condenou também o filho do dirigente, Miguel Angel Gil a 1 anos e seis meses de detenção, e o vice-presidente do clube, Enrique Cerezo, a 1 ano. Os três foram considerados culpados no processo que apurava acusações de apropriação indevida de fundos públicos e fraude no processo de transformação do Atlético em uma empresa de capital aberto. A sentença foi considerada branda já que a promotoria pedia 17 anos e meio de prisão para Jesus Gil; 10 anos e meio para o filho dele e seis anos para Cerezo. Os três garantiram que vão recorrer da decisão.