Cartola grego multa time por fiasco Os jogadores do Iraklis não esquecerão facilmente a derrota por 3 a 2 para o Anorthosis Famagusta, na semana passada, em Chipre. O jogo custou a vaga no torneio europeu e agora vai pesar também no bolso dos atletas. A diretoria não se conformou com o vexame de oito dias atrás e anunciou hoje que o time todo pagará multa. O fiasco ficou salgado - US$ 150 mil, a serem rateados pelos desastrados que entraram em campo. O atacante polonês teve pena adicional de US$ 10 mil e dois meses sem salários por treinar de chinelo no dia do jogo contra os rivais cipriotas. Não adiantou o grupo divulgar carta aberta com pedido de desculpas aos torcedores. Os cartolas disseram que a eliminação foi "uma desgraça par o clube".