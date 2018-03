Cartola santista admite interesse em Luizão O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, admitiu, no Equador, antes de embarcar rumo ao Brasil, a possibilidade de contratar o atacante Luizão, cujos direitos pertencem ao Hertha Berlim. Teixeira garantiu, no entanto, não se tratar de uma prioridade para o clube. "Ele foi oferecido a nós há umas duas semanas", contou. A diretoria santista pretende negociar com o jogador, que participou da campanha do título mundial de 2002 com a seleção, mas apenas para o Campeonato Brasileiro e possivelmente para as fases finais da Libertadores, caso o time esteja classificado. Não fará, contudo, nenhum grande esforço para levá-lo à Vila Belmiro. Luizão terá de aceitar salário relativamente baixo - e bem inferior ao que recebe na Europa - se quiser ser contratado pelo Santos. Seu desempenho no futebol europeu, até agora, é pífio.