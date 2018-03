Cartola são-paulino ataca procurador de Kaká O diretor de futebol do São Paulo, Juvenal Juvêncio, desferiu duros ataques contra o procurador do meia-atacante Kaká, Wagner Ribeiro. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, nesta quinta-feira, o dirigente disse estar cansado de ouvir sobre as especulações de que o jogador estaria sendo negociado com algum clube europeu e exigiu que Ribeiro feche a boca. ?Este senhor (Wagner Ribeiro), fica mascateando o nosso jogador por aí. Com isso, o máximo que ele consegue é desvalorizar o produto e incompatibilizar o atleta com a torcida?, disse Juvêncio. O dirigente garantiu que Kaká não tem nenhuma proposta oficial de clubes europeus e disse que o craque vai permanecer no São Paulo. ?O São Paulo e o atleta têm objetivos comuns. O procurador não o direito de atrapalhar a carreira do garoto, que é um exemplo de profissionalismo e uma ótima pessoa?, acrescentou Juvêncio. ?Precisamos parar com essa história de que ele vai sair. Até porque não vai?, finalizou o dirigente. De acordo com as últimas especulações, Kaká interessaria ao Milan. Wagner Ribeiro, teria conversado pessoalmente com os dirigentes do clube italiano na semana passada.