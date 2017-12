Cartola tenta colocar Tricolor nos eixos O São Paulo resolveu reagir à série de fracassos que sucedeu o título da Libertadores. Nesta quinta-feira, Juvenal Juvêncio, diretor de futebol, anunciou medidas de impacto, no Aeroporto de Congonhas, na chegada da delegação após a derrota por 3 a 1 para o Figueirense. "Em quatro dias, o Christian será nosso jogador. Ele está vindo do Japão. Será o nosso atacante plantado. E vamos buscar o Leandro Bonfim, no Porto, para ser um atacante de velocidade", afirmou. Uns chegam, outros saem. "Se o Manchester ou qualquer outro clube nos pagar US$ 7,2 milhões (R$ 16,38 milhões) vai levar o Cicinho. Futebol é assim mesmo. Além do mais, ele só vai continuar jogando no São Paulo se mostrar a mesma vontade de antes, na Libertadores. Queremos jogadores que lutem pelo clube, que disputem todas as jogadas com dedicação", disse o dirigente. Juvenal faz questão de explicar que Cicinho sempre se esforçou pelo São Paulo, qualidade que não vê em Diego Tardelli. "Esse só será escalado quando mostrar constância. Não adianta saber jogar bola e não mostrar vontade, raça. Só volta se adquirir isso". Tardelli não será afastado do elenco. "De jeito nenhum. Nós temos muito interesse em fazer uma negociação com o Exterior. Vai ficar treinando, participando de tudo para estar em forma se o negócio sair. Precisamos fazer dinheiro e ele pode nos ajudar nisso". Juvenal chegou a ligar ao empresário Giuliano Bertolucci, que cuida da carreira de Tardelli, para pedir que ele ajudasse o time a "acordar o jogador". Bertolucci respondeu que não concorda com a análise de Juvenal. "Ele é o artilheiro do time na temporada e não teve nenhum ato de indisciplina. Agora, toda vez que o time vai mal ele é o culpado? E fica difícil conseguir negociações com o Exterior se o clube faz tudo para desvalorizar o jogador". A necessidade de dinheiro é a razão de um recado para o goleiro Roger. ?Não adianta ficar pedindo para ir de graça para o Santos. O preço é US$ 1 milhão (R$ 2,26 milhões) e não se fala mais nisso?. Roger continuará treinando até final do ano, quando terminará seu vínculo com o clube. Juvenal garante ainda que não gastará um tostão para conseguir um substituto para Cicinho. "Nosso novo ala é o Souza. Um jogador muito habilidoso e que pode nos dar alegria. Quem tem três zagueiros, não precisa de lateral". Juvenal resolveu mudar o elenco porque não via mais no banco de reservas uma solução para o time. "Quem entra, não está resolvendo. O jogador precisa saber que há um concorrente, alguém que sonha com o seu lugar no time. É isso o que vamos buscar". Já começou com o esforço dedicado à contratação de Richarlyson, em quem acredita muito. E na saída de Marco Antonio, um jogador que se abateu com a reserva, sem mostrar muita disposição de luta. O atacante Thiago Ribeiro, que deve ficar no banco de reservas contra o Fortaleza, é uma das apostas do processo de renovação. Revelado pelo Rio Branco de Americana, estava no Bordeaux da França. É um jogador alto, com capacidade de puxar contra-ataques. Por isso, Paulo Mattos, de características semelhantes foi cedido ao Náutico. Vélber, que pode ir para o Japão, Fábio Santos, Alê e o zagueiro Flávio também perdem espaço. Hernanes e Denílson são jogadores que estão em alta com a comissão técnica. "Esses dois são muito bons, gosto muito deles. Vão ter sucesso no São Paulo", diz Juvenal. A seguir, apostando nas decisões que tomou, fez uma previsão temerária para quem está ameaçado de rebaixamento. "Em 15 dias, coloco esse time novamente na rota do sucesso". "Quinze dias?", assusta-se Paulo Autuori. "Eu quero é ganhar em dois dias, já no domingo, contra o Fortaleza?. Ele define o time no treino da manhã desta sexta, mas algumas decisões já estão tomadas. A idéia é jogar no 4-4-2, com Hernanes na lateral-direita, Fabão e Lugano na zaga e Júnior na esquerda. Josué, Mineiro, Danilo, Richarlyson no meio-de-campo e a dupla Amoroso-Roger no ataque. "Roger terá chances para mostrar seu futebol", diz Autuori. Isso só não acontecerá se Danilo não se recuperar das dores no joelho direito que o tiraram do jogo contra o Figueirense. Nesse caso, Alex continua no time, que jogaria uma vez mais no 3-5-2.