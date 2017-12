Cartola Tricolor detona Diego Tardelli O diretor de Futebol do São Paulo, Juvenal Juvêncio, voltou à carga contra o atacante Diego Tardelli. Em entrevista na manhã desta sexta-feira no programa Redação Sportv, Juvenal deixou claro que o jogador não deverá continuar no São Paulo. O dirigente confirmou que Tardelli foi afastado do elenco e muito provavelmente será negociado. ?Na verdade ele não vinha mostrando muito empenho. Ele não está com a cabeça no São Paulo e desta forma é melhor que fique de fora?. O jogador teria propostas para jogar no exterior (Croácia e italiano). ?Eu conversei com ele ontem (11) e ele me garantiu que quer ficar no São Paulo para ser campeão do mundo (o time disputa o Mundial de Clubes da Fifa em dezembro, no Japão), mas eu não acredito muito nessa conversa dele. O Tardelli tem a genialidade do futebol, mas a cabeça não acompanha os pés. Ele precisa viver sempre sob tratamento de choque?, criticou o dirigente. CICINHO - Juvenal Juvêncio confirmou que o clube está se preparando para perder o lateral-direito Cicinho. ?Quando nós o liberamos para que fosse acertar o negócio do passaporte, ele nos surpreendeu indo para a Inglaterra. O Manchester demonstrou interesse, assim como clubes da Itália e Espanha. Ocorre que nós temos uma multa contratatual e se vier alguém e pagar, nós nada podemos fazer?, disse ele. ?Mas posso garantir que, por enquanto, não temos nenhuma proposta formal?, assinalou. No último domingo o jogador viajou para a Itália para resolver questões a respeito do seu pedido de cidadania italiana. Para surpresa dos dirigentes são-paulinos, no entanto, ele viajou para a Inglaterra, onde teria iniciado as negociações com o Manchester United. REFORÇOS - O diretor de futebol confirmou que o meia Leandro Bonfim - que estava no Porto - deverá ser apresentado na terça-feira. Quanto a Christian, do Omiya Ardija, do Japão, as chances de um acordo são muito boas, segundo Juvenal. ?Ainda não está fechado. Eles (o clube japonês) estão querendo um centroavante. Nós oferecemos o Vélber (que é meia), mas ele não aceitaram. Continuamos negociando e acredito que até a semana que vem isso esteja resolvido?, finalizou.