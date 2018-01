Cartolas acham normal mudar tudo Mudar o regulamento do Campeonato Brasileiro e refazer dezenas de datas e horários de jogos a 48 horas do início da competição foi considerado um ato normal pelos dirigentes do Clube dos Treze e pelo vice-presidente da CBF, Nabi Abi Chedid. "Vai tornar o campeonato mais competitivo", disse Nabi, ao se referir à principal alteração: em vez de os quatro primeiros times se classificarem para a realização de duas semifinais, agora serão os oito melhores que passam à segunda fase, para a disputa da quarta-de-final. Nesta fase, haverá só os jogos de ida, com mando de campo para os que tiverem melhor campanha. Ou seja, o 1º enfrenta o 8º, em casa, e assim por diante. Se houver empate, a partida vai para uma prorrogação. Persistindo o empate, o time com o mando de campo continua na competição. O mesmo critério se aplica também para as duas semifinais da competição. Antes, haveria duas partidas para cada grupo dessa fase. Agora, somente uma será disputada. Na final, porém, estão mantidas as duas partidas, de ida e volta, com encerramento previsto para 23 de dezembro. "Nenhum jogo será decidido em pênaltis ou gol de ouro", garantiu Nabi. Essas propostas foram levadas pelo Internacional-RS a uma rápida reunïão do Clube dos Treze, num hotel do centro do Rio, pouco antes do encontro do Conselho Técnico da CBF. Outra mudança decidida hoje foi em relação à capacidade de público para as partidas do Campeonato Brasileiro. Na primeira fase, os estádios devem poder abrigar 10 mil pessoas, no mínimo. Na segunda fase, que corresponde à quarta de final e à semifinal, o mínimo sobe para 20 mil. As finais só poderão ser realizadas em estádios com capacidade para pelo menos 30 mil torcedores. O presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, parecia descontente com a tabela aprovada pelo conselho. Mas disse que vai seguir o que a maioria decidiu. "O Palmeiras vai realizar quatro clássicos em dez dias, certamente com prejuízo técnico, mas não criará problemas", afirmou. Já o representante do São Paulo, José Bastos Neto, reiterou que o dia de hoje marcava uma "verdadeira limpeza" no futebol brasileiro. "Acabou esse negócio de qualquer um mandar; agora demos um passo à organização." Numa prova de que a CBF acredita no início do Brasileiro para quarta-feira, a entidade já distribuiu a escala de árbitros.