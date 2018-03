Cartolas cedem e trocam acusações A malsucedida reunião dos cartolas rebeldes esta semana no Rio provocou muita fumaça e um racha entre os principais dirigentes de futebol do País. No encontro, o grupo decidiu paralisar o Campeonato Brasileiro. Depois, recuou para não enfrentar o governo federal. Pior: os cartolas passaram a trocar acusações entre si. Em nome do Vasco, Eurico Miranda disse que o grande vilão da ameaça de interrupção do torneio foi o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira. "Ele mentiu ao dizer que os clubes pediram em algum momento para que não tivesse a rodada (do fim de semana). A idéia foi deles", afirmou Eurico. "Foi uma trama urdida." À noite, Teixeira recebeu o Estado e não quis responder ao dirigente do Vasco. Em sua mesa, na sede da CBF, havia cópias da ata da reunião de terça-feira, com assinatura apenas de representantes de clubes e federações. Num trecho do documento, havia a sugestão para se "suspender as atividades do futebol brasileiro por absoluta impossibilidade de cumprir" determinações do Estatuto de Defesa do Torcedor, que entrou em vigor na semana passada. "A solicitação foi feita à CBF pelos clubes. Só isso", disse Teixeira. O relacionamento entre os que comandam o futebol no Brasil é marcado por contradições e um vaivém de interesses. Ainda na terça-feira, Eurico foi taxativo. "Não há a menor hipótese de o Vasco jogar no fim de semana", ele bradou. Sua firmeza foi destacada como virtude ontem à tarde, pelo presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, Eduardo Viana, em visita à CBF. "O Eurico é destemperado. Mas é um dos poucos homens neste País que cumprem com a palavra. Ele jamais volta atrás no que diz." Eduardo acabou cedendo à tentação de falar mal dos "colegas" e desfilou uma série de críticas aos participantes do movimento pró-paralisação do Brasileiro. "O Flamengo não sustentou a opinião; o Corinthians correu para o outro lado; o Vitória teve medo; e ainda tem o São Paulo, que só joga na contramão; o Palmeiras, clube oportunista; e aquele ?time de loja?, o São Caetano." Em seguida, disse estar chateado com o grau de desonestidade no futebol. "Tem muitos dirigentes de clube e de entidade que são picaretas." Minutos depois do ?desabafo? do presidente da federação, Eurico anunciava em entrevista a uma emissora de rádio: "Vasco e Ponte Preta será sábado, às 18 horas, em São Januário." MINISTRO - Pela manhã, Eurico e o presidente do Clube dos 13, Fábio Koff, reuniram-se com o ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, na sede do ministério. Os cartolas reclamaram do Artigo 19 do Estatuto, que responsabiliza dirigentes de entidades e clubes por falhas de segurança "independentemente da existência de culpa". Ficou acertado que a Advocacia-Geral da União (AGU) prepararia parecer normativo interpretando a norma, de modo a deixar claro para os cartolas que dirigentes só podem ser responsabilizados por falhas de segurança depois da apuração de cada caso. E que, com base nesse parecer, os cartolas decidiriam pelo fim ou não da ameaça de paralisação. Mas nesta quinta, menos de 24 horas depois, Koff e Eurico diziam que o parecer não era mais necessário para assegurar a próxima rodada.