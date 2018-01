Cartolas pedem reunião com Lula O Ministro da Coordenação Política e Assuntos Institucionais, Aldo Rebelo, esteve ontem na Federação Paulista de Futebol e conversou com presidentes de clubes do Estado, entre eles Affonso Della Monica (Palmeiras), Alberto Dualib (Corinthians) e Marcelo Teixeira (Santos). Os dirigentes pediram mudanças na legislação para proteger os clubes. O ministro prometeu marcar encontro entre eles e o presidente Lula.