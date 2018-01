Cartolas querem o fim dos pontos corridos Com argumentos que vão desde o prejuízo financeiro até o simples tédio pela fórmula de disputa, a cartolagem brasileira se mobiliza intensamente nos bastidores do futebol para sepultar a fórmula de pontos corridos. Adotada nesta temporada no Brasil, depois de vários anos de pressão por parte de formadores de opinião, jogadores e técnicos, a novidade enfrenta mais resistência do que se imagina e corre sérios riscos de sucumbir diante do tradicional playoff. Nem mesmo a principal argumentação de defesa do sistema - o fato de ser o mais justo, uma vez que o melhor sempre vence - sensibiliza os rebelados. ?Essa história de a formula ser moral não existe. Desde de que o sistema de disputa seja combinado com antecedência, qualquer um é moral", afirmou um dos envolvidos da mobilização, que pediu para não ser identificado. ?Já com relação à Justiça, você acha justo um campeonato que só dá dinheiro para três ou quatro dos 24 clubes que o disputam?" O dinheiro é sempre o primeiro motivo citado pelos defensores da volta do antigo método. Dizem que, com pontos corridos, a competição fica atrativa apenas para os torcedores dos times que estão nas cinco primeiras ou cinco últimas colocações. ?Não é preciso ser nenhum gênio para perceber. Trata-se de matemática rudimentar. Dez clubes estão envolvidos, outros 14 ficam fora. Ou seja, a maioria. Torna-se um torneio chato para essa maioria", argumentam os indignados. ?Basta observar a situação desses clubes intermediários. Não tem renda, a tevê não se interessa e a única oportunidade de capitalizar, que seria tentar uma vaga entre os oito classificados do playoff, não existe mais." Regionais - Como já é conhecida, uma das maiores reclamações é em relação ao fim dos Regionais. Nos últimos anos, a disputa entre estados tornou-se atrativa fonte de renda para os clubes, sobretudo o de centros mais poderosos, casos de paulistas e cariocas, que se juntaram no Rio-São Paulo, e sulistas (gaúchos, paranaenses e catarinenses) e mineiros com o Sul-Minas. Porém, ao se optar pelo Brasileiro de pontos-corridos, o calendário teve de ser alterado. O nacional, que tradicionalmente era disputado no segundo semestre, acabou inchado pela necessidade de ampliar o número de datas. Conclusão, foi estendido para nove meses, inviabilizando tanto as disputas regionais como os campeonato estaduais. Em 2003, por exemplo, o Campeonato Paulista foi realizado em 12 datas. Tanto é que na pauta de reivindicações dos presidentes de federações está a ampliação para 25 datas. Agora, curiosa mesmo é a argumentação em relação ao calendário. Na ânsia de justificar seu ponto de vista, os descontentes responsabilizam a atual fórmula de disputa pela debandada de atletas no meio da competição. Alegam que antes havia um período de recesso entre o final dos estaduais e o início do Brasileiro que coincidia com o término da temporada européia. Nesse período ocorriam as negociações. Porém, esquecem-se que a simples adequação do calendário nacional ao da Europa resolveria o problema de maneira mais simples. Pressão - Quando o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, diz que o Campeonato Brasileiro de 2004 será 99% idêntico ao atual, evidencia o conflito que existe nos bastidores. E que representa em mais do que o simbólico 1% Na verdade, Teixeira não é defensor da fórmula de pontos corridos. Teria determinado a mudança por dois motivos. O primeiro é buscar a reaproximação com o governo federal. E como a fórmula é considerada justa e cai no agrado da cúpula do Ministério dos Esportes, nada mais ?simpático" do que a alteração. Em segundo, seria provocar uma espécie de ?cala boca" em boa parte dos críticos do playoff. A CBF já contava com a insatisfação com a nova fórmula e agora espera que aqueles que a elogiavam sejam os mesmo que peçam pela volta dos mata-matas. Em resumo, Teixeira sairia fortalecido política e publicamente. E rumo à Fifa...