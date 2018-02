Cartolas têm prazo para negociar dívida Dirigentes de clubes de futebol, das federações e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiram nesta terça-feira, em reunião na Comissão de Seguridade Social da Câmara com representantes do Ministério da Previdência, apresentar em 40 dias estudo para renegociar suas dívidas, hoje de R$ 404,09 milhões. O total das dívidas foi informado pelo representante do ministério, Sérgio Falcão. "A nossa proposta é que todos os clubes tenham seus débitos consolidados e que haja um novo parcelamento das dívidas", disse o ex-deputado Eurico Miranda, presidente do Vasco da Gama. "Isso resolveria o nosso problema de imediato", completou. Ele e o vice-presidente de patrimônio do São Paulo, José Roberto Canassa, defenderam ainda a criação de legislação específica para os clubes de futebol, no que se refere à Previdência Social. "Temos de mudar grande parte da legislação. Os clubes de futebol têm de ter um tratamento diferenciado", afirmou Miranda. Os dirigentes presentes nesta terça-feira à audiência argumentaram ainda que sempre vão preferir pagar o bicho (gratificação paga por vitória aos jogadores de futebol) do que a Previdência. "Entre pagar a Previdência e pagar o bicho é claro que vamos pagar o bicho", resumiu o presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi Goffar Majzoub. Além das dívidas com a Previdência, Sérgio Falcão mostrou ainda os números da renúncia fiscal que os clubes de futebol têm direito por lei. Segundo ele, a estimativa de renúncia fiscal do segmento do futebol, de 1999 a 2003, foi de R$ 369,80 milhões. "Só os clubes de futebol têm esse incentivo e isso acaba prejudicando a arrecadação da Previdência", disse Falcão. Ele afirmou ainda que, entre 2000 e maio deste ano, a Previdência arrecadou apenas metade do que deveria ter arrecadado. "A renúncia fiscal que o representante do Ministério apresentou é meramente uma estimativa e talvez não leve em conta os maiores contribuintes", observou o presidente do Palmeiras. Em sua palestra, Sérgio Falcão disse ainda que 232 clubes de futebol e federações foram auditadas e, destes, 129 tiveram representação fiscal para fins penais por crimes de sonegação de contribuição previdenciária e apropriação indébita, entre outros. "Sonegação, fraudes, evasão e inadimplência são históricas dos clubes de futebol para com a Previdência", afirmou Falcão.