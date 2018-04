CAS mantém absolvição do Manchester City por contratação de jovem argentino

A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) determinou nesta terça-feira a manutenção do veredicto da Fifa declarando que o Manchester City agiu corretamente quando contratou o jovem Benjamín Garré, do argentino Vélez Sarsfield, não quebrando o seu estatuto de transferências de menores de 18 anos.

A CAS, assim, rechaçou o recurso apresentado pelo Vélez contra o veredicto da Fifa que favoreceu o City anteriormente. E o tribunal, baseado na Suíça, vai publicar o conteúdo detalhado da sua decisão na sexta-feira.

Em 2016, o Vélez denunciou o City à Fifa e alegou que o clube inglês não havia cumprido com o regulamento de transferências ao contratar Garré poucos dias antes de o jogador completar 16 anos.

O time de Manchester se defendia sob o argumento de que podia registrar Garré na Associação de Futebol da Inglaterra e na Fifa porque o meia possuía um passaporte italiano.

A entidade gestora do futebol mundial explicou que acatou a legislação da União Europeia que permite as transferências internacionais de jogadores de 16 e 17 anos. Por isso, anteriormente a Fifa havia declarado que "não existem elementos que justificassem" a punição ao City.

Garré ainda não foi aproveitado pela equipe de Manchester em seu time principal, sendo aproveitado nas divisões de base do clube.