CAS marca julgamento de Dodô para 15 de janeiro

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) notificou os advogados do atacante Dodô nesta segunda-feira de que o pedido de suspensão preventiva do jogador, feito pela Fifa, foi rejeitado. Ele teve exame antidoping positivo para a substância proibida femproporex, um estimulante, na goleada do Botafogo sobre o Vasco, dia 14 de junho, pelo Brasileirão, mas escapou de punição rigorosa no STJD. Por isso mesmo, a Fifa entrou com recurso no CAS, que já marcou a data do julgamento de Dodô. Será no dia 15 de janeiro, em Lausanne, Suíça. Mas, até lá, o atacante já estará em novo clube - ele deixou o Botafogo no final do Brasileirão e deve acertar ainda nesta semana com o Fluminense. Enquanto acompanha de longe o desenrolar do caso Dodô, a diretoria do Botafogo está mais preocupada com a formação do time para a próxima temporada. E, para isso, a permanência do técnico Cuca é considerada fundamental. Assediado pelo Palmeiras, Cuca admitiu a hipótese de deixar o Botafogo, desde que houvesse a liberação do clube carioca. Mas os dirigentes botafoguenses já avisaram que não abrem mão do treinador e que ele ficará no cargo.