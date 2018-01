CAS rejeita recurso e mantém liberiano fora da eleição da Fifa

Assim, o Comitê Eleitoral da Fifa tornou, no mês passado, o presidente da Federação Liberiana de Futebol inelegível. A comissão não explicou publicamente as razões, mas Bility declarou que uma acusação criminosa anterior contra ele foi rejeitada por um tribunal liberiano. A CAS avisou que vai apresentar os fundamentos da sua decisão no início do próximo ano.

A Fifa aprovou cinco candidaturas para a eleição presidencial, marcada para 26 de fevereiro de 2016. São eles: o príncipe jordaniano Ali Bin Al Hussein, o bareinita Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, que preside a Confederação Asiática de Futebol, o francês Jérome Champagne, o suíço Ganni Infantino, secretário-geral da Uefa, e o empresário sul-africano Tokyo Sexwale.

Michel Platini, que foi suspenso por oito anos pela entidade, mantém o desejo de participar da votação e deve entrar com um recurso na CAS contra a punição para tentar se tornar elegível.

A eleição vai definir o substituto de Joseph Blatter, que está afastado da presidência da Fifa e também foi suspenso por oito anos. Atualmente, a entidade é comandada provisoriamente pelo camaronês Issa Hayatou.