Casa cheia para decisão do Vasco diante do Sport

Em um só dia de vendas de ingressos para o jogo do Vasco nesta quarta, contra o Sport, em São Januário, a carga disponível para a torcida do clube carioca praticamente se esgotou. Foram negociados 15 mil bilhetes em poucas horas. O que sobrou (três mil) será vendido nesta terça apenas para os sócios do clube. Existem ainda dois mil ingressos para o Sport. O presidente do Vasco, Eurico Miranda, disse que o torcedor do Vasco vai lotar o estádio e ajudar o time a buscar uma vitória superior a dois gols de diferença. No jogo de ida, em Recife, o Sport venceu por 2 a 0. Na procura que provocou filas ao redor de São Januário, ficou clara a presença de cambistas e houve até quem comprasse ingressos falsos - dois casos chegaram a ser denunciados, em que torcedores compraram ingressos de jogos do Vasco disputados em 2006. Adepto do 3-5-2, o técnico do Vasco, Antonio Lopes, admitiu que poderá mudar a formação da equipe para o 4-4-2 no jogo que definirá uma vaga para a final da Copa do Brasil. "Precisamos atacar, fazer gols, mas ao mesmo tempo temos de ter uma defesa reforçada, porque se levarmos algum gol, a situação vai ficar mais complicada ainda", declarou Lopes, referindo-se ao regulamento da Copa do Brasil, que privilegia gols marcados fora de casa. Se o Sport fizer um gol em São Januário, o Vasco vai ter de ganhar pelo menos por 4 a 1 para se classificar.