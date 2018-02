Casa de apostas italiana decide pagar quem apostou na Inter A casa de apostas mais importante da Itália, a SNAI, criada em 1990, surpreendeu nesta segunda-feira ao anunciar que começará a pagar, a partir da próxima terça, os prêmios para quem apostou que a Inter de Milão conquistaria o título do Campeonato Italiano. O detalhe é que faltam 17 rodadas para o final da competição. A Inter possui 11 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que é a Roma. Em 21 jogos, a equipe do atacante brasileiro Adriano não perdeu nenhuma partida. Foram 18 vitórias. Na 22.ª rodada, que acontecerá no próximo domingo, acontecerá o duelo entre Inter e Roma. O time de Milão tentará o 15.º triunfo consecutivo. No começo do ano, a SNAI parou de aceitar apostas na Inter, pois considerava impossível que o time perdesse o título da temporada. Com o pagamento antecipado, a empresa tem como estratégia incentivar os apostadores a jogar em outros setores.