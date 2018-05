Casa de chefe da arbitragem incendiada faz Campeonato Grego ser suspenso

A Federação Grega de Futebol anunciou nesta quarta-feira mais uma suspensão do Campeonato Grego, algo que tem sido recorrente nos últimos anos. Desta vez, o torneio foi paralisado depois que a casa de veraneio do chefe da arbitragem, Giorgos Bikas, foi incendiada nesta quarta-feira, mais cedo. Para a federação, o caso é "suspeito".

Na semana passada, Bikas contou à imprensa que um outro árbitro de alto nível do futebol grego foi ameaçado fora de sua casa por um homem desconhecido. Em 2014, o torneio também foi paralisado após Christoforos Zografos, ex-árbitro da Fifa, ser agredido por dois homens em Atenas. Ele teria sido atacado por ser um dos responsáveis por indicar árbitros para as partidas dos campeonatos locais.

Nesta temporada, o torneio começou atrasado, em setembro, devido a um conflito de interesses envolvendo a federação, a liga e os clubes com relação às responsabilidades sobre segurança.

O Olympiakos é líder do torneio com muita folga. Após oito rodadas, a equipe tem 21 pontos, contra 14 do Panathinaikos, do zagueiro Rodrigo Moledo, ex-Internacional.