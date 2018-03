Casa montada em Moscou para exibir o Brasil durante a Copa vai custar R$ 12 milhões

Uma antiga cervejaria de 3 mil metros quadrados, perto do Kremlin e às margens do Rio Moscou, vai abrigar a Casa Brasil, na Rússia, durante a Copa do Mundo. A montagem do espaço, que terá ações de promoção do País e visa divulgar os atrativos turísticos, culturais e esportivos do Brasil, custará R$ 12 milhões. A expectativa dos organizadores é que o local receba até 150 mil pessoas nos 30 dias do Mundial, entre 14 de junho e 15 de julho. Pelo menos 90% deverão ser estrangeiros, de países como Argentina, Estados Unidos, México, Espanha, Inglaterra, Colômbia e Rússia.

O projeto da Casa Brasil está sendo tocado pela agência de publicidade Vivid Brand, do grupo Publicis, que tem a CBF na sua carteira de clientes. Os R$ 12 milhões investidos para a montagem do local virão de patrocinadores, bilheteria e venda de bebidas e comidas. O Ministério da Cultura investirá mais R$ 3 milhões em ações relacionadas às áreas de música, artes visuais, literatura, audiovisual e apresentações artísticas que acontecerão na Casa Brasil e em outros espaços de Moscou.

O Estado apurou que a CBF cogitou a possibilidade de participar do projeto da Casa Brasil, diretores da entidade chegaram a participar de reuniões sobre o tem, mas desistiram da ideia depois do sorteio dos grupos da Copa do Mundo, realizado em dezembro do ano passado. Assim, a entidade passou a servir apenas como "ponte" para colocar seus patrocinadores interessados em investir na Casa Brasil em contato com a agência Vivid Brand.

"Teremos parceiros, mas o projeto é 100% proprietário e não pertence a nenhuma marca ou instituição. O objetivo é mostrar para o público estrangeiro o jeito brasileiro de torcer e acompanhar a seleção brasileira", diz Gustavo Herbetta, diretor geral da VividBrand e ex-superintendente de marketing do Corinthians.

A Casa Brasil ocupará um espaço chamado SummerGarden em Moscou e levará o nome de Brazil Experience. O local possui bares, restaurantes, casa noturna e lounge. O projeto cenográfico da Casa Brasil vai destacar aspectos culturais e pontos turísticos do País. Também está prevista uma programação exposições, eventos gastronômicos e shows musicais, com destaque para os dias de jogos da seleção brasileira. Ex-jogadores também serão convidados para participar de eventos no local.

A Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) será responsável pela operacionalização da ação interministerial da Casa Brasil. Os ministérios do Turismo, Esporte e Cultura deverão ter ações de promoção do Brasil no espaço. No mês passado, inclusive, o espaço foi tema de audiência realizada no Palácio do Planalto, em Brasília, entre os ministros do Turismo, Marx Beltrão, da Cultura, Sérgio Sá Leitão, do Esporte, Leonardo Picciani, e da Segurança Institucional, Sergio Etchegoyen. Nos próximos dias, será realizada nova reunião interministerial para tratar das ações na Rússia durante a Copa do Mundo.

Pelos cálculos da Embratur, o impacto digital das ações da Casa Brasil, por meio de redes sociais e internet, pode chegar a 150 milhões de pessoas.