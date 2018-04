Casagrande deve seguir titular na Vila O Santos não quer deixar passar a vantagem de ter seus dois próximos jogos na Vila Belmiro - Atlético-MG e Vitória - e conquistar mais seis pontos na classificação do Campeonato Brasileiro para manter a liderança e, de preferência, se distanciar dos adversários diretos na briga pelo título. Para a partida deste sábado contra o time mineiro, às 18 horas, o técnico Vanderlei Luxemburgo voltará a colocar em campo o time principal, ao contrário do que tem feito na Copa Sul-Americana. Zé Elias irá cumprir suspensão automática e o treinador pensa em manter Preto Casagrande, que se recuperou de contusão e retornou bem ao time na quarta-feira, contra o Flamengo. Essa partida, segundo o jogador, foi importante para ele ganhar ritmo de jogo, depois de ter ficado quase um mês parado. "Fiquei um bom tempo parado e estava necessitando jogar. Foi muito bom porque joguei o tempo todo sem problemas", disse. O resultado - empate sem gols - não agradou ao jogador. "A prioridade é o Brasileiro e temos mais 90 minutos para lutar por uma vitória simples no Rio de Janeiro e passar para a próxima fase da Sul-Americana". Robinho concorda. "Não foi um jogo bom, pois o entrosamento não era o adeqüado, mas nosso time tem condições de vencer dentro e fora de casa". Luxemburgo também acha que o jogo contra o Flamengo não foi bom. "Nenhuma das equipes foi contundente na busca da vitória, administraram o resultado". Ele gostou do desempenho do zagueiro Leonardo, de 18 anos, que estreou no profissional na quarta-feira. "Ele é jovem e tem um potencial muito grande. Tem boa estatura, é rápido e não sentiu o peso da estréia, só um pouco de falta de ritmo", explicou. Justificativa - O treinador voltou a justificar a escalação do time misto na competição, lembrando que a prioridade é mesmo o Brasileiro e que as próximas fases irão exigir longas e desgastantes viagens, o que pode comprometer o trabalho de conquistar o título nacional. "É por isso que pretendia direcionar um grupo só para essa competição e outro para o Brasileiro", comentou. O treinador, contudo, não deixa de manifestar seu desejo em conquistar também esse título sul-americano. "Gosto de vencer sempre e quero ganhar, mas quanto mais se aproxima do final, há mais viagens longas e não tem o elenco todo à disposição. Temos usado a inteligência e a logística de planejamento para caminhar bem nessa competição". Por isso, acha que deveria haver possibilidade de inscrever mais de 25 jogadores nesse torneio.