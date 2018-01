Casagrande é o preferido dos leitores Os corintianos, levando-se em conta os números da pesquisa do www.estadao.com.br, devem passar insatisfeitos o restante do ano, depois da escolha de Juninho Fonseca. Em enquete realizada nesta terça-feira, para saber quem os leitores contratariam para comandar o time após a saída de Júnior, Casagrande foi o mais votado, com 17,6% da preferência, seguido pelo argentino Carlos Bianchi, com 12,61%, e por Oswaldo de Oliveira, 11,44%. Do resultado, conclui-se que os mais recentes treinadores que passaram pelo clube não são muito bem quistos pelos simpatizantes do Corinthians (considerando-se, claro, que os corintianos foram pelo menos maioria dos votantes). Entre as 13 opções apresentadas no portal, Geninho teve a pior marca, com apenas 2,35% de indicações. E Carlos Alberto Parreira foi o quarto colocado: 9,38%.