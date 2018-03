Casal Beckham ajuda garota deficiente O meia da seleção inglesa e do Manchester United, David Beckham, e sua esposa, a ex-Spice Girl Victoria Adams, conhecidos por suas excentricidades com os altos rendimentos que possuem e pelo lançamento de modas, tiveram um ato de generosidade. O casal doou um par de próteses para uma jovem de 17 anos que teve de ter as pernas amputadas em decorrência de uma meningite. A adolescente Lisa Brown, de Nottingham, adoeceu no começo do ano e teve de ser operada em maio para evitar a morte. Por ser fã do casal, uma amiga da garota escreveu aos Beckham pedindo uma foto autografada. A dupla ilustre comoveu-se com a história de Lisa e resolveu ajudá-la. As próteses custaram 9.300 Euros (cerca de 27 mil Reais). ?Fiquei pasma quando soube que os Beckham queriam me ajudar. Não sei como expressar minha gratidão, são pessoas maravilhosas. Eles me pediram que não desse publicidade ao ato, mas não pude evitar que a notícia se espalhasse?, disse Lisa Brown. O casal comentou o fato apenas através de um porta-voz. Eles se disseram satisfeitos por poder ajudar, mas não quiseram falar mais sobre o assunto.