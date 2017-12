Casamento de Kaká será em dezembro O local do casamento de Kaká, jogador do Milan e da seleção brasileira, com Caroline Celico, no dia 23 de dezembro, já está definido: a cerimônia evangélica será na sede da Igreja Renascer em Cristo, à Rua Lins de Vasconcelos, no Cambuci, em São Paulo. Inicialmente se especulou que a festa seria na Estação Júlio Prestes, mas na verdade a recepção dos convidados será mesmo em um hotel ? o nome ainda é segredo. Noivos desde abril, os dois matam a saudade na ?ponte aérea? São Paulo-Milão. Para cuidar de detalhes do casamento, desta vez Caroline já está há um mês na Itália ? com o pai a tiracolo, como sempre que viaja para aquele país. Com compromissos no Brasil e no Exterior, Kaká achou melhor ter duas casas: em São Paulo e em Milão. Móveis e decoração, mais por gosto da noiva, terão uma mistura de clássico e moderno. ?Ela tem jeito para isso. E bom gosto. Mas as decisões são sempre em conjunto?, disse o jogador em julho, durante visita a uma loja de móveis em São Paulo. Caroline é filha de Rosangela Lyra, diretora-geral da grife francesa Christian Dior no Brasil. Terminou o ensino médio e deve cursar hotelaria na Itália. Completou 18 anos recentemente. Ao que tudo indica, o noivo irá de terno Giorgio Armani ? é garoto-propaganda da grife italiana. Caroline usará a francesa Dior. Acompanhada da mãe, a noiva esteve em Paris há menos de um mês para a prova do vestido. Além disso, ela andou fazendo alguns cursos de gastronomia por lá. Diogo Kotscho, assessor de Kaká, disse que o casamento não terá a pompa toda que a imprensa está esperando: ?Será simples.?