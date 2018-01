Casamento de Ronaldo custa ? 700 mil A festa da união matrimonial do casal Ronaldo e Daniella Cicarelli, que reunirá 250 pessoas na próxima segunda-feira, no Castelo de Chantilly, na França, poderá custar bem mais do que se previa inicialmente, oscilando entre 600 e 700 mil euros. Isso apesar da noiva, Daniella, que já se encontra há alguns dias em Paris ultimando os preparativos e hospedada no Hotel Plaza Athenée, estar procurando reduzir, ao máximo, os elevados custos que ameaçam explodir o orçamento. Uma grande parte das despesas, entretanto, poderá ser amortizada com a venda da exclusividade da cobertura fotográfica para o grupo espanhol Hola, pela quantia de 400 mil euros. Para que se tenha uma idéia das altas despesas, só o trabalho do florista brasileiro, Vic Meirelles, foi orçado em 70 mil euros. Ele já se encontra em Paris preparando os arranjos que deverão servir a decoração do local da cerimônia, uma grande tenda armada no Parque do Castelo, uma obra de Le Notre, onde se destaca também um jardim inglês, datado de 1820, no meio de árvores seculares: carvalhos, ciprestes, plátanos e chorões. Esses arranjos vão ornamentar também as mesas do banquete que será servido nas Galerias das Pinturas e dos Cervos, no meio de obras de artistas célebres e que fazem parte da coleção do castelo. A iluminação da parte externa do castelo foi entregue a um outro brasileiro, Nelsinho Hora. Nesta sexta-feira foram iniciados os trabalhos no castelo. Do total das despesas está incluindo também o aluguel do jato que deverá conduzir os jogadores e convidados espanhóis e a família dos noivos que viajam do Brasil. A mãe de Ronaldo deve chegar neste sábado em Paris. Os convidados, depois da cerimônia matrimonial serão conduzidos por uma frota de veículos do parque até o castelo, onde será servido o jantar preparado pelo bufê Potel Y Chabot, um dos mais conhecidos da França. O cardápio está sendo mantido em segredo, bem como os vinhos e o champanhe. Só depois do jantar os noivos e convidados deverão descer para o restaurante Les Cuisines de Vatell, transformado em boate, onde os convidados poderão fumar (no interior do castelo é proibido fumar) e dançar, animados pelo DJ Fat Boy Slim. Nesta sexta, Daniella e um grupo de amigos que já se encontra em Paris - seus companheiros de maratona - estiveram almoçando no restaurante Avenue, na própria avenue Montaigne, geralmente freqüentado por uma clientela rica estrangeira e de modelos. Há uma centena de metros fica seu hotel e a loja do costureiro Valentino, que é o responsável pelo vestido de noiva, mas também pelo costume de Ronaldo. O famoso estilista italiano está entusiasmado por ter sido o escolhido e afirma que sempre foi um grande admirador de Ronaldo. Bicão - O grande problema para Daniella Cicarelli tem sido as pressões de alguns amigos de Ronaldo que não foram convidados. Ela mesma selecionou a lista de convidados para evitar a presença de alguns antigos companheiros do jogador do Real Madrid. A disputa por um convite é grande, várias pessoas que chegaram a viajar do Brasil para a França com a esperança de descolar algo. Mas, até agora, só 45 pessoas foram oficialmente convidadas no Brasil. Isso explica o rígido esquema de segurança e a triagem que será feita na entrada do castelo para evitar a entrada de algum penetra. Serão utilizados seguranças com formação israelense (a do Mossad), afirmam algumas pessoas próximas, assim como detector de celulares com telas, para evitar fotografias, além da própria segurança do castelo, diante da riqueza de sua coleção de quadros célebres, de Rafael, Delacroix, Corot, etc... Os convidados brasileiros que chegam a Paris são obrigados a reconfirmar suas presenças e deverão receber um cartão magnético, parte do sistema de segurança para evitar falsificações. Um convidado especial revela também a simplicidade do casal Ronaldo e Daniella, que fez questão de convidar para a festa o motorista português, Jerônimo, que serve Ronaldo regularmente quando este se encontra em Paris.