Casamento e lesão tiram Ganso da estreia do São Paulo no Brasileiro

SÃO PAULO - Paulo Henrique Ganso está fora da estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro, contra a Ponte Preta, dia 26, no Moisés Lucarelli. O jogador tem casamento marcado para o fim de semana na partida e, além disso, não deve estar recuperado do estiramento da coxa esquerda que sofreu na quarta-feira passada.

O jogador se machucou na partida decisiva contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, quando o São Paulo foi eliminado pela Taça Libertadores com derrota por 4 a 1.

Ganso iniciou o tratamento no dia seguinte ao jogo, e teve a lesão constatada em uma ressonância magnética. Os médicos do São Paulo não deram uma estimativa para o retorno do meia aos gramados.

O jogador tem feito seu tratamento no CT das categorias de base, em Cotia, onde o elenco profissional faz uma intertemporada nesta semana.

Contratado em setembro - o São Paulo pagou R$ 24 milhões ao Santos -, Ganso demorou para se firmar no novo clube, mas tinha virado titular do técnico Ney Franco nos últimos jogos. Ele também é o jogador que mais atuou com a camisa são-paulina na temporada, ao ter disputado 25 das 31 partidas realizadas em 2013 - ficou fora só por opção do treinador.