Casaquistão quer se filiar à UEFA O futebol da Europa atrai os vizinhos da Ásia. O Casaquistão anunciou, nesta sexta-feira, a intenção de filiar-se à Uefa - União Européia de Futebol. Os dirigentes do país, que até o início dos anos 90 fazia parte da antiga União Soviética, justificaram o pedido com o argumento de que teriam mais condições de desenvolver-se, do ponto de vista técnico e no aspecto econômico. "Nossos clubes e nossos torcedores estão convencidos de que precisamos fazer parte da Uefa, porque a Europa tem o movimento esportivo mais avançado do mundo", afirma comunicado oficial distribuído para a imprensa internacional. O Casaquistão está filiado à Federação Asiática de Futebol desde 1994, tem participado de torneios regionais e de eliminatórias para Mundiais. Mas sem sucesso. Se o pedido for aceito, será o 52º filiado da Uefa, que tem Israel como seu associado. O time asiático foi adotado como "europeu" por questões políticas, já que a comunidade árabe ainda hoje não aceita jogar contra os israelenses. A Uefa tem também muitos representantes da ex-URSS. As seleções de Letônia, Estônia, Lituânia, Geórgia, Ucrânia, Rússia. Azerbaijão, Bielo-Rússia e Moldávia disputam regularmente os torneios da região. A Federação Asiática não se opõe à desfiliação, mas o conselho técnico da Uefa é quem analisa as propostas de aceitação de novos integrantes.