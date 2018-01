Cascão fez Ronaldo tirar topetinho ?Ronaldinho, vai dizer que ninguém nunca te chamou de Cascão com esse topetinho aí?? A pergunta é de Cascão, personagem de história em quadrinhos criado por Maurício de Souza, para o artilheiro da Copa do Mundo. O jogador, constrangido com a ?cópia? do cabelo de Cascão, raspa o topete que havia inventado durante a Copa e que virou moda mundial. A cena é o destaque de um comercial do Guaraná Antarctica que a Ambev lança a partir de sábado, como o JT havia antecipado na edição de ontem. Ronaldinho contracena com Cascão virtual na peça publicitária que faz parte da nova campanha do refrigerante. O comercial foi gravado no dia 3 de agosto, quando Ronaldinho ainda usava o topetinho que deixou crescer na Copa do Mundo. O Fenômeno voltou a usar o visual careca desde que raspou o topete Cascão. Leia mais no Jornal da Tarde