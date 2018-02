Cascavel assiste a abertura da Fórmula Truck 2007 Já faz 11 anos que a primeira prova oficial da Fórmula Truck foi realizada, em Cascavel (PR). Neste domingo, às 14 horas (com transmissão da Band), a cidade sedia a prova de abertura da temporada 2007, com Geraldo Piquet (Mercedes) largando na pole, seguido de Beto Monteiro (Ford) e Neno Borlenghi (Volkswagen). Em mais de uma década, muita coisa mudou na categoria: regras, caminhões, locais de competição, pilotos... Um dos poucos que permaneceram na Truck foi o atual campeão, Renato Martins (Volkswagen), que venceu a corrida e levou o título em 1996. Há 11 anos, com um Scania, Renato trabalhava como caminhoneiro de uma empresa paulista. Foi convidado pelo amigo Aurélio Batista, o promotor da Truck, para correr numa possível categoria de caminhões. ?Sempre quis correr de moto, mas nunca tive recursos. Também pensei em Stock, mas não conhecia ninguém lá que pudesse me ajudar. O convite do Aurélio foi bastante interessante?, lembra o bicampeão. Em 1996, a equipe de Renato resumia-se a um chefe e quatro mecânicos. ?Não dá nem para lembrar muito daquele tempo. Fazer comparações é muito difícil?, diz Frank Macedo, que até agora é o chefe da RM Competições. ?Hoje, entre mecânicos, encarregados de pintura, dos pneus, do transporte dos caminhões na etapa e outros serviços, temos 26 pessoas diretamente ligadas à equipe.? No staff dos patrocinadores e da montadora, outras 30 pessoas trabalham para o time de Renato. Isso sem contar a diferença nos caminhões. Em relação ao atual modelo, o de 96 pesava seis mil quilos - mil a mais que o atual. Com freios a tambor, para fazer uma curva em alta velocidade era necessário reduzir a aproximadamente 200 metros da curva; hoje, essa distância caiu para 50 metros. ?Naquele primeiro ano, uma volta era virada em 1min45. Agora, vira-se em 1min20?, ressalta Macedo. ?Apesar de ser muito mais difícil pilotar, tenho saudade daquele tempo, sim. No começo éramos todos amigos. Se alguém quebrava, a gente parava para tentar arrumar uma peça para que todos pudessem continuar correndo. Hoje, apesar de haver cooperação, a Truck é muito profissional e competitiva?, analisa Renato. Muitas mudanças Na categoria desde 2000, Roberval Andrade afirma que da temporada de 2006 para esta foi sua equipe a que teve as maiores transformações. ?O caminhão é 300 quilos mais leve e agora está com 4.520 quilos; 20 centímetros mais curto, 10 mais baixo e o motor está localizado 45 centímetros para trás do que o modelo antigo?, explica o piloto da Scania, campeão em 2002. Na categoria desde 2003, Geraldo Piquet conquistou ontem sua primeira pole, com 1min20s621. ?Levei um pouco de sorte porque fiz minha volta classificatória antes da chuva. Tentei não errar nada. Agora é largar bem e ir embora para tentar ganhar mais esta corrida. O caminhão está muito bom?, disse o piloto, que venceu a última corrida de 2006, em Brasília. Beto Monteiro comemorou a segunda colocação: ?Foi como uma pole, melhor do que o esperado.? Cascavel é talismã para clã Piquet Cascavel traz sorte para a família Piquet. Geraldo faturou neste sábado sua primeira pole na Fórmula Truck, 11 anos depois de seu pai, o tricampeão Nelson Piquet, faturar o ?Cascavel de Ouro?, troféu da etapa do Campeonato Brasileiro de Super V, de monopostos. O irmão Nelsinho, piloto de testes da Renault, venceu em 2000 e 2002 as etapas da Fórmula 3 Sul-Americana na mesma cidade. ?Vamos ver se amanhã vou ter mais um pouquinho de sorte para ganhar a corrida. O caminhão está excelente e acho que temos ótimas condições de levar a primeira vitória de 2007?, disse Geraldo.