Cascavel garante a última vaga na 2.ª fase do Paranaense O Cascavel venceu o Londrina por 2 a 0 neste domingo e garantiu a última vaga na segunda fase do Campeonato Paranaense, ao somar 21 pontos e contar com uma ajuda do Cianorte, que já estava classificado e venceu o J. Malucelli, em São José dos Pinhais - região metropolitana de Curitiba -, por 2 a 1. Com 20 pontos, o J. Malucelli ainda espera a decisão da Justiça Desportiva em relação ao jogo contra o Adap/Galo. A Justiça paranaense anulou o gol de empate do Adap e mandou realizar novo jogo a partir dos 29 minutos do segundo tempo, mas a Adap conseguiu liminar no Superior Tribunal de Justiça, suspendendo a decisão. A questão está sub judice e deve ser analisada esta semana. Se a continuidade da partida for confirmada e o J. Malucelli vencer, é ele quem assumirá a oitava colocação, deixando o Cascavel de fora. As duas partidas que chamaram mais a atenção foram realizadas em Curitiba, principalmente em função das goleadas. Na Arena da Baixada, com quatro gols de Alex Mineiro, o Atlético Paranaense não tomou conhecimento do Iguaçu e goleou por 8 a 0. Já no Estádio Couto Pereira, o Coritiba também contribuiu para o rebaixamento do Roma, vencendo por 7 a 2, com três gols de Keirrison. O Paraná Clube foi a Maringá e conseguiu, no final da partida, um empate por 2 a 2 com o líder da primeira fase, o Adap/Galo. Nos outros jogos, o Nacional perdeu em casa, por 3 a 1, para o Engenheiro Beltrão,o Rio Branco também não aproveitou o fato de jogar em casa e foi derrotado, por 2 a 0, pela Portuguesa Londrinense, enquanto o Iraty empatou, por 2 a 2, com o Paranavaí. A próxima fase do campeonato será formada por dois grupos. No primeiro estão Adap/Galo, Coritiba, Paraná Clube e Cascavel. O segundo é formado por Atlético Paranaense, Cianorte, Paranavaí e Rio Branco. Os times jogam entre si nos grupos, em turno e returno. Dois de cada grupo continuam na fase seguinte. No outro lado da classificação, o Nacional, de Rolândia, e o Roma, de Apucarana, foram rebaixados.