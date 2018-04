Casemiro celebra 'sonho' realizado ao estrear pelo Real Madrid

MADRI - O volante Casemiro foi a principal surpresa do técnico José Mourinho na escalação do Real Madrid neste sábado. O brasileiro, ex-São Paulo, que vinha atuando pela equipe B e jamais havia entrado em campo pelo time principal, foi titular na vitória por 3 a 1 diante do Betis, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. Após o jogo, ele comemorou o "sonho" realizado.

"Estou muito contente, é um sonho e seguirei trabalhando dia após dia para ter mais oportunidades, tanto na equipe B como no time principal. Minha estreia terminou com uma vitória e é importante para minha carreira jogar ao lado de grandes jogadores. Marcelo e Kaká estão me ajudando, já os conhecia pela seleção brasileira", comentou.

Casemiro foi contratado por empréstimo no fim de janeiro, mas a expectativa era de que ele atuasse somente no time B do Real Madrid. Ele teve a oportunidade de jogar neste sábado porque o técnico José Mourinho poupou diversas peças, pensando no duelo diante do Borussia Dortmund, nesta quarta-feira, na Alemanha, que abre a disputa desta semifinal da Liga dos Campeões.