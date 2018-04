Casemiro ganha chance e é relacionado por Mourinho

Contratado pelo Real Madrid por empréstimo, Casemiro chegou ao clube espanhol no começo do ano para atuar pela equipe B, que joga a segunda divisão. Mas suas boas atuações fizeram com que ele passasse a receber algumas chances de treinar com o elenco principal.

Porém só agora, aproveitando que alguns titulares serão poupados, é que Casemiro foi relacionado pela primeira vez. O brasileiro é o único do time B entre os 19 listados. O também volante Alex treinou durante toda a semana com Mourinho, mas acabou sendo preterido.

O São Paulo sempre afirmou que Casemiro foi contratado pelo Real para jogar no time principal, mas que passaria esse semestre no time B para ser testado. Ao fim do contrato de empréstimo, o Real tem prioridade na compra, o que tudo indica que ocorrerá. Até aqui o volante atuou como titular em nove jogos da segunda divisão.

Entre os relacionados para pegar o Betis também estão os brasileiros Marcelo e Kaká. Xabi Alonso está suspenso, enquanto Sergio Ramos, Coentrão, Essien e Khedira serão poupados visando o jogo de quarta-feira contra o Borussia Dortmund, pela Liga dos Campeões. Casemiro é um dos três jogadores do time B inscritos para a competição continental.