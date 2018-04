Casemiro treina e sonha em jogar semifinal da Liga

Se for mantido nos treinos com o time principal do Real, nesta terça, Casemiro tem chance de ser relacionado para o primeiro jogo contra o Borussia Dortmund, quarta, na Alemanha. O volante poderia ocupar o lugar de Modric na lista de convocados para o jogo decisivo.

O brasileiro foi mantido na equipe principal do Real após mostrar boa atuação na vitória do time sobre o Betis no fim de semana, pelo Campeonato Espanhol. Em sua estreia na equipe, começou direto como titular no grupo recheado de reservas que praticamente não tem mais chances de título.

A escalação surpreendeu porque Casemiro foi contratado inicialmente para defender somente o time B do Real. O ex-jogador do São Paulo acertou por empréstimo com os espanhóis e agora sonha com um vínculo definitivo com o time do técnico José Mourinho.